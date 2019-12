Come svela La Gazzetta dello Sport, si sta per chiudere la doppia trattativa che porterà Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani dal Verona al Napoli nella prossima estate: "Amrabat per obblighi tecnici (ha giocato anche con il Bruges nel 2019-20), Rrahmani per richiesta del Verona che ritiene inamovibile il kosovaro in questo momento. L’operazione porterà nelle casse veronesi circa 30 milioni complessivi più un paio di bonus. L’operazione è nata come tandem Amrabat-Rrahmani e così viene portata avanti (con tutte le difficoltà annesse), ma se dovessero emergere difficoltà troppo aspre non è escluso che vengano chiuse separatamente"