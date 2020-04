Secondo Gazzetta, è cosa fatta la riconferma di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli fino al 30 giugno del 2021. Né il tecnico, né il club eserciteranno la clausola rescissoria: quella in favore di Gattuso scadrà il 30 aprile, l'altra per De Laurentiis l'8 giugno: si andrà insieme almeno per un altro anno e mezzo. Tutto era già stato deciso nei primi di marzo quando ci fu l'incontro a Castel Volturno tra Rino e ADL prima che ci fosse il lockdown.