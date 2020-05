Gattuso gliel'ha detto e ripetuto: è il centro del progetto Napoli dei prossimi anni, l'uomo sul quale basare la transizione offensiva, il calciatore che può spostare gli equilibri. Ed è stata un'investitura che ha contribuito in modo determinante al rinnovo di Piotr Zielisnki. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Napoli e l'entourage del polacco sono davvero molto vicini alla firma, per prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2021 arrivando al 2025 con un allungamento di quattro anni più opzione per un quinto. L'ufficialità potrebbe arrivare già nell'arco delle prossime due settimane. Inoltre, il Napoli ha fatto uno sforzo importante per riconoscere centralità a Zielinski, anche da un punto di vista economico: il centrocampista oggi guadagna poco più di 2 milioni, attraverso un lungo lavoro di mediazione, arriverà anche a raddoppiare questa cifra. A favore del Napoli resta, invece, una clausola molto alta: il club crede tantissimo nell'affermazione ad altissimi livelli del classe '94 e lo ha blindato con una clausola rescissoria vicina ai 100 milioni.



LA CORTE DI CONTE - Mancano ancora dei dettagli burocratici, aspetti che consentiranno in pochi giorni di ratificare il tutto, con reciproca soddisfazione e cancellando anche le chance dell'Inter di arrivare a Zielinski. Perché il club nerazzurro in Italia ed altri in Premier hanno provato a corteggiare Zielisnki, con lusinghe che sono state ascoltate, ma che hanno sbattuto contro un muro sostanziatosi in un rinnovo che potrebbe fare di Zielinski un'altra bandiera del Napoli, al pari di Insigne e così come lo è stato Marek Hamsik.