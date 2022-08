Oltre a Juventus-Roma la terza giornata della massima serie propone un secondo big match, Fiorentina-Napoli, tra due squadre che puntano ad un campionato di assoluto rilievo. Si affronteranno al Franchi domenica sera alle 20:45 con il chiaro obiettivo di continuare a muovere una classifica che per entrambe ha ancora uno zero nella casella delle sconfitte: i campani hanno vinto a suon di gol entrambi gli incontri disputati a Verona ed in casa contro il Monza; i toscani, invece, hanno all’attivo la vittoria sofferta casalinga contro la Cremonese ed il pareggio a reti inviolate nel derby con l’Empoli. Le statistiche registrano un sostanziale equilibrio nei precedenti 145 precedenti con sole tre vittorie in più dei viola a quota 54 contro le 51 degli azzurri che hanno al proprio attivo anche 39 pareggi. Il 10 aprile scorso l’ultimo confronto tra le due squadre con i toscani in grado di espugnare il Maradona con un significativo 3 a 2 al termine di una tiratissima partita. Sono venticinque anni, periodo novembre 1994 e gennaio 1997, che la Fiorentina non batte il Napoli in due partite di seguito (con Ranieri in panchina furono cinque le vittorie consecutive). Negli ultimi tre confronti a Firenze sono stati sempre gli azzurri ad uscirne vincitori sommergendo i padroni di casa di gol, ben otto in totale. Dovessero far poker sarebbe la prima volta che i partenopei vincono le prime tre gare stagionali in tre campionati di fila. Indisponibile Castrovilli il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano proporrà Milenkovic ed Igor al centro della difesa affiancati a destra da Venuti ed a sinistra da Biraghi. In cabina di regia il nazionale marocchino Sofyan Amrabat potrà contare a centrocampo del contributo a destra di Bonaventura ed a sinistra di Duncan. Jovic, sarà il riferimento avanzato della squadra ed avrà di supporto Gonzalez e Sottil per finalizzare il gioco della squadra. Gaetano squalificato e Demme indisponibile sono i due giocatori cui dovrà fare a meno gioco forza il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Ancora una volta azzurri a trazione anteriore con in campo un tridente esplosivo con il nazionale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, tre gol in due partite e capocannoniere del torneo, Osimhen, vicecapocannoniere con due reti già realizzate, e Lozano. Alle loro spalle un centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. La retroguardia proposta avrà Meret tra i pali, Rrahmani e Kim saranno i due centrali con Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro e Mario Rui a difendere sulla corsia opposta. Non è partita da grandi favoriti per i betting analiyst che propongono leggermente favorito il Napoli con il 2 bancato alto a 2,15, non distantissimo dall’1 della Fiorentina a 3,20 e con l’X che moltiplica la giocata per 3,55.