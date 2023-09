Metabolizzata la prima sconfitta stagionale, con l’aiuto del doppio impegno della nazionale di Spalletti e la relativa sosta del campionato, il Napoli è atteso al riscatto contro la matricola Genoa in programma sabato prossimo a Marassi. La partita è inserita nel calendario delle gare in programma per la quarta giornata della massima serie in programma nel prossimo weekend. I grifoni hanno all’attivo solo i tre punti conquistati all’Olimpico contro la Lazio a cui hanno fatto seguito i due passi falsi contro la Fiorentina ed il Torino, al 94° con un gol di Radonjic. I partenopei, dopo i successi in quel di Frosinone ed in casa con il Sassuolo, sono fermi a sei punti in classifica per la sconfitta casalinga al Maradona contro i biancocelesti dell’ex Sarri che non avevano ancora alcun punto all’attivo. Tra serie A, serie B, Coppa Italia e Divisione nazionale le due formazioni si sono affrontate 123 volte con 47 successi dei campani contro i 26 dei grifoni che hanno pareggiato anche 34 volte. In serie A si sono incrociate 100 volte con appena 26 vittorie dei liguri che hanno subito 40 sconfitte e 34 pareggi. Non eclatante la differenza gol, sempre nel massimo campionato, con gli azzurri che ne hanno fatti 146 e subiti 117. Nel Genoa sembra probabile la conferma della coppia Malinovskyi - Gudmundsson a sostegno di Retegui nel reparto avanzato. In cabina di regia spazio a Badelj con Frendrup e Strootman che dovrebbero essere proposti laterali del centrocampo. Vasquez sarà schierato come terzino sinistro, mentre Sabelli giocherà sulla destra. La coppia centrale nel reparto arretrato saranno, infine, Bani e Dragusin impegnati a proteggere Martinez. Indisponibile ancora Politano, Elmas, Lindstrom o Raspadori potrebbe essere l’alternativa in un tridente che sarà completato da Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa Juan Jesus farà coppia al centro con Rrahmani con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo Lobotka riproposto in cabina di regia coadiuvato da Anguissa a destra e Zielinski sul versante opposto. La sconfitta casalinga con la Lazio è un passo falso rimediabile per i betting analyst che ripropongono il Napoli favorito e bancano il 2 a 1,67, distante dalla quota dell’1 del Genoa a 5,10 e con l’X che moltiplica per 3.95. Ed inoltre, marcatori ancora una volta sotto osservazione per essere i possibili autori del primo o ultimo gol della partita. Osimhen ancora una volta primo nella speciale classifica a 4,00, poi a seguire Simeone a 6,75, Kvaratskhelia a 7,00, Gaetano a 8,50, Lindstrom e Raspadori a 8,25 e 8,50, Retegui e Politano a 9,50, Elmas a 9,75 e Zerbin, primo con una quota a doppia cifra, a 10,00.