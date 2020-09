Nicola Crisano è il nuovo direttore generale del Napoli Femminile. "Sono contento di tornare a fare calcio con il presidente Carlino - ha spiegato Crisano -, per di più in una realtà giovane e intrigante quale il Napoli Femminile. Ci struttureremo per l’ormai imminente passaggio al professionismo cercando di rendere questo club una vera e propria eccellenza della nostra città".