Colpo in attacco per il, che ha ufficializzato l'acquisto di Eleonora. Promosso in, il club partenopeo ha deciso di puntare sull'ex esterno offensivo dell'Inter, club in cui ha trovato poco spazio. Classe '96, nel giro della Nazionale femminile, nell'ultima stagione ha messo insieme 8 presenze senza mai trovare la via del gol.Queste le parole, affidate a Instagram, di Eleonora: "Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli Femminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare".