Rosario Bifulco è ad un passo dall'acquisizione del Napoli Femminile, come appreso dalla nostra redazione. Gli obiettivi del nuovo Napoli saranno ambiziosi e di rilancio, dopo le difficoltà delle partenopee allenate da Biagio Seno in questa stagione ed il raggiungimento della salvezza soltanto dopo il playout contro la Ternana.



Nuovi investimenti, tanto importanti quanto ambiziosi. Bifulco in passato era stato vicino all'acquisto del Palermo Calcio. Sarebbe pronto ad una rivoluzione nel management del club campano. Con l'obiettivo di dare una svolta al Napoli Femminile. Il curriculum di Bifulco è decisamente rispettoso si tratta infatti di uno dei più esperti manager del settore finanziario di Milano, in passato è stato anche AD di Lottomatica. Lavora a Milano ma è nato a Napoli, per questo vorrebbe investire nel club della sua città. Ora è pronto ad una nuova sfida che potrebbe proprio chiamarsi Napoli Femminile, il club che era decisamente alla ricerca del rilancio.