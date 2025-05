Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti

Mentre continua la lotta per lo scudetto con l'Inter, il Napoli si muove per due colpi a parametro zero. Aurelio De Laurentiis vuole alzare l'asticella ed è in trattativa avanzata per Kevin De Bruyne, ma ha aperto anche i dialoghi con Jonathan David. Per il canadese la trattativa è più complessa, come spiega Gianluca Di Marzio, ma certamente gli azzurri puntano anche all'attaccante.

DE BRUYNE - Starebbe crescendo la fiducia per il belga. Il ds Giovanni Manna lavora al colpo da oltre un mese e ha già incontrato il giocatore, per parlargli del progetto Napoli. Un progetto che può convincere De Bruyne che continua a mandare segnali incoraggianti. Si punta a sistemare le questioni logistiche della famiglia e, per il contratto, si va avanti. L'offerta sarebbe di 2 anni più opzione per il terzo per il classe 1991, che si svincolerà dal Manchester City.

DAVID - L'attaccante canadese, che andrà via dal Lille a zero, è nel mirino di diverse società, tra cui l'Inter, ma il Napoli sta facendo sul serio. Gli agenti sono stati in città nei giorni scorsi per iniziare i dialoghi con la dirigenza partenopea.

CLAUSOLA - A differenza di De Bruyne, per cui la trattativa è ben avviata, con David ci sono diverse quesioni ancora in ballo. Tra queste la richiesta di una clausola rescissoria da parte del giocatore. Sono stati giorni di contatti, non per chiudere, ma per capire le volontà dell'entourage. Quel che è certo, tuttavia, è che De Laurentiis è al lavoro per due colpi da Champions League.