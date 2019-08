Arkadiusz Milik non si allena da quindici giorni come afferma Tuttosport che aggiunge l'interesse del Borussia Dortmund: "Il polacco non si allena ormai da 15 giorni, ufficialmente per una sofferenza tra pube e adduttore, però si vocifera che sia anche amareggiato per essere messo ogni anno in discussione. L’arrivo di Icardi lo costringerebbe a cambiare squadra, il Napoli non avrebbe difficoltà nel trovargli una collocazione, tra Inghilterra, Spagna, ma soprattutto in Germania, con il Borussia Dortmund che continua a chiedere informazioni"