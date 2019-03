Secondo il quotidiano Il Mattino, quella di oggi contro la Roma sarà un'occasione da non fallire con la maglia del Napoli per Simone Verdi. L'ex esterno offensivo del Bologna non è riuscito ad imporsi agli ordini di Ancelotti, complice qualche guaio fisico che ne ha minato la continuità. In 16 presenze ufficiali, per un totale di 539 minuti, ha realizzato 3 reti, ma è sul piano delle prestazioni che lo staff tecnico e il club si aspettavano un impatto differente.



Tanto che il match dell'Olimpico rappresenta un importante banco di prova per dimostrare che i 24,5 milioni di euro investiti dal Napoli in estate siano stati ben spesi e che il suo futuro possa essere ancora in azzurro. Lo stesso Verdi desidererebbe avere un minutaggio superiore nella prossima stagione e non è escluso che possa valutare eventuali proposte, tra cui quelle già arrivate di alcune formazioni di Bundesliga.