È un momento delicato per il Napoli che non può sorridere guardando gli ultimi risultati e la classifica in campionato. A questo si aggiungono le tante assenze e la consapevolezza di non avere a disposizione Victor Osimhen per il prossimo mese, dato che sarà fuori per la Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

RIENTRO ANTICIPATO - Osimhen non ci sarà neanche per Napoli-Monza di venerdì 29 dicembre, dato che contro la Roma ha rimediato un rosso che gli costerà una giornata di squalifica. Si è concluso anzitempo il suo 2023. Intanto il Napoli gli ha concesso di rientrare prima in Nigeria, considerando anche che tra due giorni sarà il suo compleanno. Ecco il comunicato della società: “Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale”.