Il patron viola Andrea Della Valle ha dichiarato in vista della prossima trasferta di campionato: "La Fiorentina non ha mai avuto e non deve avere paura di nessuno, quindi andrà a giocarsela a Napoli come ha fatto in tutti i campi. Sarà una gara difficile, ma ce la giochiamo come sempre. Abbiamo iniziato bene, vincere le prime due partite sapete quanto sia importante per gli stimoli e il morale, ma anche per la stessa città. La Fiorentina è la squadra più giovane d'Italia. Con coraggio adesso dobbiamo continuare questo percorso con Pioli, che già da quest'estate era il primo che ci credeva, anche più di tutti noi".