Domani sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Fiorentina per la ventesima giornata del campionato di Serie A.



L'arbitro designato per la gara è Fabrizio Pasqua di Tivoli. Gli assistenti saranno Paganessi e Colarossi. Il quarto uomo Abisso. Mentre al VAR Fabbri-Bindoni.



I precedenti di Pasqua in campionato con il Napoli sono tre:

Napoli-Genoa 1-0 del 18 marzo 2018

Napoli-Genoa 1-1 del 7 aprile 2019

Napoli-Bologna 1-2 del 1 dicembre 2019



In questa stagione, quindi, l'unico precedente è contro il Bologna, contro cui il Napoli uscì sconfitto.