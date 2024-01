Napoli-Fiorentina, cosa succede in caso di pareggio al 90'?

Semifinali della Final Four di Supercoppa Italiana: si affrontano il Napoli, vincitore della Serie A 2022-23, e la Fiorentina, finalista sconfitta in Coppa Italia. Tutti i tifosi, soprattutto quelli neutrali, si augurano di vedere grande spettacolo in campo tra le squadre di Mazzarri e Italiano, ma la domanda sorge spontanea, come sempre, del resto, quando ci si approccia a nuove formule per i tornei conosciuti: cosa succede se alla fine dei tempi regolamentari è pareggio?



NOVITA' - E in questo caso la domanda è più che lecita, perché in Arabia Saudita, per le semifinali e per la finalissima, non sono previsti i tempi supplementari. Se, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Lega Serie A, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.