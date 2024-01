Napoli-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: gol di Beltran annullato per fuorigioco

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Napoli-Fiorentina, semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana:



Napoli-Fiorentina, ore 20



Arbitro: Federico La Penna,

Assistenti: Tegoni e Bresmes

Quarto uomo: Marcenaro

Var: Aureliano

Avar: Marini



27' - Gol annullato a Beltran: cross dalla trequarti sinistra sugli sviluppi di un corner corto, Bonaventura è in fuorigioco sul colpo di testa di Quarta che colpisce il palo; raccoglie il rimbalzo e serve Beltran che insacca, ma il suo fuorigioco viene ravvisato correttamente.