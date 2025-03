Napoli-Fiorentina, le pagelle di CM: Lukaku da 7,5, Raspadori imprendibile. Cosa è successo a Comuzzo?

AFP via Getty Images

NAPOLI

: impossibile arrivare sul tiro di Gudmundsson. Chiude tutto nel finalela deformazione professionale lo porta spesso in proiezione offensiva. Positivo: Kean gli crea qualche problemino. Nulla di gravesempre puntuale in anticipo in un pomeriggio neanche troppo impegnativocorsa e spirito di sacrificio a sinistra. Nella ripresa lo si vede anche più spesso in area avversaria. Dall'81': il più verticale della mediana azzurra. Sta diventando una certezza: solito lavoro di grande pulizia tecnica. Forse un po' in ritardo sulla legnata di Gudmundsson, che comunque si inventa un gol clamoroso

: aumenta i giri in una partita che fatica ad accendersi nelle prime fasi. Propizia il vantaggio con una delle sue conclusioni al veleno e tiene in pressione costante la retroguardia gigliata col suo strapotere fisico. Dall'86'spinta costante e motore inesauribile sulla corsia. E la linea di centrocampo a cinque lo esalta: spara addosso a De Gea a tu per tu, ma quando va in profondità la Fiorentina non lo prende mai. E alla fine il gol arriva, stra meritato. Dall'86': deve fare i conti con un gorilla come Comuzzo, non è semplice ma ne esce spesso vincitore. Torna al gol su azione dopo quasi due mesi. E come al solito risulta preziosissimo nella costruzione offensiva mettendo a segno anche un assist. MVP

FIORENTINA

: risponde alla rimonta dell'Inter tornando alla vittoria dopo cinque partite. Stavolta il Napoli gioca una partita senza nessuna sbavatura e solo un super De Gea evita che il vantaggio sia di un solo gol a fine primo tempo. I suoi soffrono un po' nel finale per il gran gol con cui Gudmundsson accorcia le distanze. Era inevitabile: la respinta che porta al gol di Lukaku è un erroraccio non da lui. Ma salva i suoi in almeno altre quattro occasioniin evidente involuzione da gennaio. Da quella parte il Napoli sfonda che è una grazia. E resta inspiegabilmente nella terra di mezzo in occasione del raddoppio. Dal 74'

Lukaku gioca praticamente da fermo, nonostante questo non lo contiene praticamente mai. Male anche lui sul 2 a 0: Raspadori gli scappa alle spalle più di una volta. Non trasmette la sicurezza che la fascia al braccio necessiterebbe. Dal 58'entra giusto in tempo per perdersi Raspadori che fa 2 a 0. Non l'unica sbavatura in mezz'ora non positiva. Si inventa la palla in verticale su cui poi la viola accorcia: non riesce a sprigionare la sua gamba per colpa di uno Spinazzola particolarmente ispirato. E quando non spinge diventa poco utile

McTominay lo costringe a restare basso tutta la partita. Pomeriggio in cui corre costantemente a vuoto. Male: dovrebbe dare ordine e ritmo alla manovra. In realtà mostra ancora un ritardo fisico evidente e un passo non accettabile. Dall'82'predica nel deserto in un centrocampo ectoplasmatico. Due belle palle in veritcale che però non portano risultati.vince a sorpresa il ballottaggio con Gosens. Onestamente non se ne capisce bene il motivo. Fatica a tenere Politano, spinge poco e male. Partitaccia. Dal 58': mette ordine

: un'ora abbondante di nulla assoluto, colpa anche di un sistema di gioco estremamente penalizzante per lui. Poi segna un gol splendido. Gli serve maggiore libertà tatticala forza con cui lotta anche quando nessun compagno lo segue è commovente. L'assit per Gudmundsson è da vedere e rivedere.: nessuno gli chiede di vincere a Napoli, ci mancherebbe altro. Ma la squadra continua a mostrare evidenti limiti nel gioco e nella prestazione. Ringrazia De Gea per un passivo minimo, ma la prova non lascia ottimisti in un periodo no, e nelle ultime sei partite ne ha perse cinque...