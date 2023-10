Napoli-Fiorentina (domenica ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è il posticipo che chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A. Le squadre si presentano a questa sfida appaiate a quota 14 punti in classifica.



LE ULTIME - Rudi Garcia deve ancora fare a meno dei difensori Rrahmani e Juan Jesus. Dall'altra parte Italiano non può contare sugli infortunati Dodo, Mina e Castrovilli.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.