Dopo la vittoria dello scudetto in trasferta a Udinese iltorna al Diego Armando Maradona per celebrare la vittoria del campionato ospitando unache ha nella Coppa Italia e nella Conference League gli obiettivi stagionali e che vede il campionato ormai virtualmente privo di obiettivi. Tanto il turnover messo in campo da Luciano Spalletti che lascia a riposo Kvaratskhelia e rilancia l'ex-Napoli Gollini, Demme ed Elmas dal 1'. Ancora Jovic con Sottil per Italiano che è la bestia nera di Spalletti nelle ultimi scontri diretti.- La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare di Serie A contro il Napoli (1N, 1P) e potrebbe giocare almeno tre partite consecutive senza perdere contro i partenopei per la prima volta dal 2011 (quattro in quell’occasione, una vittoria e tre pareggi). Il Napoli ha segnato una media di 2.3 gol a partita nelle ultime otto gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, trovando nel parziale cinque successi (1N, 2P) e tenendo la porta inviolata quattro volte nel parziale.il 29 aprile 1990. Un’attesa seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A (41 anni).da tecnico: 10, in 25 precedenti. Spalletti è diventato l’allenatore più “anziano” a vincere uno Scudetto nella storia della Serie A a girone unico (64 anni e 58 giorni). Victor Osimhen ha eguagliato George Weah (entrambi 46 gol) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia della Serie A. Giacomo Bonaventura ha segnato ben cinque gol in Serie A contro il Napoli (contro nessuna avversaria ne conta di più), tuttavia, nessuno di questi è arrivato con la maglia della Fiorentina (il più recente risale al 23 novembre 2019, a San Siro con il Milan).(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic.