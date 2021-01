AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SUL CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI FRANCESCO MAROLDA

Tutto come da programma.l'esito dei tamponi ai quali si è sottoposto il team azzurro è arrivato in mattina, per questo motivo non ci sarà nessun slittamento. ​Il Napoli, che arriva dal successo in trasferta con l'Udinese, cerca altri tre punti per proiettarsi nelle posizioni più alte della classifica, i viola hanno vinto in casa contro il Cagliari e vogliono trovare un altro risultato positivo per allontanarsi dalla zona rossa., che torna allo stadio Diego Armando Maradona da avversario, dopo 349 partite e 82 gol.Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic.