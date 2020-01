Napoli-Fiorentina è la partita che completa il programma del sabato della 20 giornata di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso, dopo il successo in settimana contro il Perugia in Coppa Italia, cerca quella vittoria al San Paolo che in campionato manca dal lontanissimo 19 ottobre; compito non semplice contro un avversario rivitalizzato dall'avvento in panchina di Iachini e reduce dal doppio successo contro Spal e Atalanta (in coppa).



Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta:



Il Napoli ha vinto per 4-3 la prima giornata di questo campionato contro la Fiorentina: i partenopei non ottengono due successi nel massimo campionato nella stessa stagione contro la Viola dal 2014/15, sotto la guida di Rafa Benítez. La Fiorentina è la squadra contro cui il Napoli ha tenuto più volte la porta inviolata in casa in Serie A (32, al pari della Roma), incluse le ultime due sfide.



Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato e non registra tre sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A da aprile 2012, sotto Walter Mazzarri. Il Napoli non raccoglieva così pochi punti (24) nelle prime 19 gare stagionali di Serie A dal 2007/08, da squadra neopromossa sotto la guida di Edoardo Reja.

La Fiorentina ha ritrovato il successo nell'ultimo turno di campionato e non registra due vittorie di fila in Serie A da inizio ottobre. Nonostante il successo nell'ultimo turno, la Fiorentina non raccoglieva 21 o meno punti dopo 19 partite stagionali di Serie A dal 2001/02, campionato che terminò al penultimo posto.



Nessuna squadra ha realizzato più reti sugli sviluppi di calcio d'angolo della Fiorentina in questa Serie A (sei), compreso il gol vittoria di Germán Pezzella nell'ultima gara contro la SPAL. Il Napoli è a sole due reti di distanza dal raggiungere i 2000 gol in casa in Serie A.

José Callejón potrebbe raggiungere Luciano Comaschi (241 presenze) all'8º posto della classifica per partite giocate con il Napoli in Serie A: la sua ultima rete in campionato risale proprio alla 1ª giornata di questa stagione contro la Fiorentina.

Il Napoli è la squadra contro cui Federico Chiesa della Fiorentina ha tentato più tiri in Serie A senza mai trovare la rete: 25 conclusioni (di cui sette nello specchio) e zero gol.