Napoli-Fiorentina MOVIOLA LIVE: Lukaku chiede un rigore, Comuzzo si prende un rischio

Di seguito i principali episodi da moviola di Napoli-Fiorentina, match della 28esima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 15 allo stadio Maradona.



NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00



COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI



18' - Contatto in area tra Comuzzo e Lukaku: il difensore della Fiorentina trattiene il belga, ma per Colombo e il Var non c'è penalty.