Napoli-Fiorentina, oggi incontro per Barak: il punto

Supercoppa italiana con vista sul mercato. Domani si scende in campo, la sfida tra Napoli e Fiorentina a Riyad darà il via all'edizione 2024 con il debutto del nuovo formato (quattro squadre, due semifinali e una finale). In Arabia Saudita ci sono anche le due dirigenze che lavorano per rinforzare le squadre,. I contatti vanno avanti da tempo, l'idea del Napoli è quella di provare a prendere il centrocampista ceco per farlo giocare mezz'ala.- La base dalla quale partono le società è un prestito con obbligo di riscatto, tutti gli altri aspetti vanno concordati e al momento tra le parti c'è distanza.; che non sarebbe legato alla qualificazione della squadra in Champions ma a presenze e gol del giocatore. Al momento non c'è accordo neanche sulla cifra del riscatto: il Napoli vuole fissarlo a 5/6 milioni e i viola puntano ad alzare la cifra. Oggi l'incontro per provare ad avvicinarsi, ma l'operazione non è facile.- Al momento per Barak non sono arrivate altre offerte, c'è qualche interesse dall'estero ma nessun altro club ha ancora avanzato proposte concrete., l'ex Verona è considerato un'alternativa e in questa stagione sta trovando poco spazio: 14 presenze tra campionato e coppe e quasi tutte da subentrato, ha segnato un solo gol a ottobre in Conference League contro il Ferencvaros.