Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per il fischio d'inizio di Napoli-Udinese, in occasione della 6ª giornata di Serie A. Il momento non è affatto positivo per gli azzurri che hanno raccolto appena due punti nelle ultime tre gare di campionato. E intanto è scoppiata la polemica Osimhen.



I FISCHI - Tutta l'attenzione nelle ultime ore si è spostata sul centravanti nigeriano, dopo che ha cancellato dai suoi social quasi tutte le foto con la maglia del Napoli. Dunque, si attendeva la risposta del pubblico alla lettura delle formazioni. Solito sostegno per Osimhen, nessun problema, a differenza di quando è stato annunciato Rudi Garcia: per il tecnico francese c'è stata una pioggia di fischi. L'amore allenatore e tifoseria non è sbocciato.