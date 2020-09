La stagione del Napoli è iniziata lunedì 24 agosto. Dodici giorni di ritiro a Castel di Sangro per gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso. Venerdì c'è stata l'ultima amichevole vinta per 4-0 contro il Teramo.



Dopo il rientro in città e due giorni di riposo domani è previsto il ritorno in campo. La squadra, infatti, domani si ritroverà al Centro Sportivo di Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista dell'inizio della stagione. In programma c'è la terza amichevole, contro il Pescara allo Stadio San Paolo. Si giocherà venerdì 11 settembre. Il campionato, invece, inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli alle ore 12:30