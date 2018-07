Il Corriere dello Sport spiega l'intricata situazione terzino in casa Napoli: "Fissato per Sabaly un controllo medico, così da valutare lo stato del ginocchio incriminato e capire se poi affondare il colpo per un giocatore ritenuto jolly delle fasce, e dunque prediletto da Ancelotti considerando i tempi di recupero di Ghoulam, o se ufficializzare Arias per un totale di 11,5 milioni al club olandese e un quinquennale da 1,6 milioni al giocatore".