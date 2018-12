La redazione della Domenica Sportiva aggiorna sui movimenti di mercatro in casa Napoli: "A gennaio niente colpi in entrata per il Napoli. Il passaggio di Champions potrebbe portare altri 20 milioni nelle tasche del club che sta pianificando le strategie per giugno dove potrebbe essere sacrificato un big come Koulibaly. Il senegalese viene valutato 150 milioni e piace a Chelsea, Barcellona, Real Madrid e Manchester United. I soldi di questa cessione servirebbero a far aumentare il budget e comprare un big. Il primo nome è Cavani, ma non è il solo: c'è anche Chiesa. L'erede di Koulibaly verrà pescato da Giuntoli in Francia. Bocciati sia Tonali che Mancini. Sfuma De Jong che è vicino al Real Madrid"