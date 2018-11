La redazione di Radio CRC ha aggiornato la questione Diawara-Napoli: “Da quello che ci risulta, il Napoli ha fissato il prezzo per Diawara: 50 milioni è la richiesta. Si tratta di un prezzo fuori mercato perché il Napoli vorrebbe continuare a scommettere sul calciatore, nonostante le pressioni dell'entourage per trovare una soluzione diversa. Il calciatore ha avuto alcune offerte dalla Premier, ma nessuna che si avvicina alla cifra richiesta dal Napoli. Nelle prossime settimane, gli agenti proveranno nuovamente a chiedere la cessione a gennaio. Il Napoli non considera neppure, al momento, l'ipotesi del prestito: soprattutto in Italia, quindi scartata l'ipotesi Milan. Ipotizzabile, inoltre, che il Napoli stia cercando anche esterni offensivi"