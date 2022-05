Ieri Fabián Ruiz è stato decisivo nel successo del Napoli contro il Torino. Il suo gol ha regalato tre punti che piazzano quasi definitivamente gli azzurri al terzo posto, con la Juve che si allontana. Adesso però bisognerà capire che ne sarà del futuro dello spagnolo.



Giuntoli e l'agente di Fabián Ruiz si incontreranno prima di Spezia-Napoli, ultima gara di campionato in programma tra due settimane. Si proverà a trovare un'intesa e si cercherà di capire se in Liga c'è davvero qualcuno che fa sul serio per portarlo via da Napoli. L'intenzione da parte della società di De Laurentiis sembra essere chiara: rinnovo o cessione per non perderlo a parametro zero. Lo riporta oggi Il Mattino.