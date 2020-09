Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in casa Napoli continua a tenere banco la questione Koulibaly. Manchester City e Paris Saint Germain rimangono in lizza per il centrale senegalese, la cui valutazione resta di circa 70 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe attendere fino ai primi giorni della prossima settimana e, se non arrivasse una proposta soddisfacente, decidere di trattenere ancora una volta il calciatore.