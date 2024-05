Napoli, Folorunsho resta e rinnova: c’è l’ok di Conte

L’emozione di chi sta vivendo un momento straordinario dopo essere partito dal basso.ha chiuso la sua prima stagione da titolare in serie A con 5 gol che hanno contribuito in maniera netta alla salvezza del Verona e la convocazione di Luciano nella lista dei 30 azzurri per l’Europeo. Mica male per un ragazzo che a 26 anni aveva fatto sì la differenza, ma solo nelle serie minori.Il centrocampista classe 1998 tornerà in azzurro per fine prestito dal Verona per rimanere.

Nei prossimi giorni l’agente del centrocampista avrà un confronto molto importante con il Napoli. Una decisione che toglie Folorunsho dal mercato, nonostante le offerte arrivate dopo una stagione più che positiva al Verona.