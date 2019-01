Il Corriere dello Sport racconta la trattativa tra il Napoli ed il Villarreal per Fornals: "Ora non resta che definire la storia liquidando per intero la clausola rescissoria. Valore: 28 milioni, ma il suo club può anche aumentare unilateralmente la portata fino a 33 milioni. Per lui, invece, è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione più bonus. «Bisogna aspettare ancora qualche giorno», dice il suo manager, Lorenzo Toldrà. Il tempo di chiudere la cessione di Rog al Siviglia, probabilmente. Sul giocatore s’erano interessati anche Barcellona, Arsenal, West Ham e Fulham. Nessun problema per quel che riguarda il dialogo tra il Napoli, Fornals e chi lo rappresenta: tutti d’accordo, tutti felici. Soprattutto Ancelotti, pronto a inserire nel suo organico una sorta di jolly del centrocampo"