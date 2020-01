Mentre il Napoli ha ufficializzato nelle ultime ore l'acquisto di Stanislav Lobotka, che c'è un nome caldo in vista dell'estate. È quello di Gaetano Castrovilli, che piace molto al presidente De Laurentiis. Come riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli è in corsa per il giocatore della Fiorentina, ma sa che la concorrenza è agguerrita. Tra le big, c'è l'Inter molto interessata al centrocampista.