Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis è scontento dell'avvio di stagione del Napoli: "Il presidente non ha gradito la sconfitta interna con il Cagliari, ha rivisto dinanzi a sé gli scenari degli anni passati, quando proprio lasciando punti alle squadre di medio-bassa classifica ha visto compromesso il confronto con la Juventus. Non sta piacendo, a De Laurentiis, questo turnover sfrenato. E, poi, il presidente è stizzito dal fatto che in nazionale i giocatori si esprimano al massimo, mentre nel Napoli in tanti sono ancora alla ricerca di una sistemazione, di un ruolo fisso. Uno su tutti è Lozano. L’attaccante ha estasiato i tifosi messicani nell’amichevole giocata contro le Bermuda, un’intera nazione è ai suoi piedi, mentre da queste parti è ancora una figura anomala, da scoprire. Ad Ancelotti è stata ricordata la gravosità economica dell’impegno, prima di Lozano il club non aveva mai speso 45 milioni di euro per un giocatore".