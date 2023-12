Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Napoli-Frosinone, ottavi di finale di Coppa Italia:



NAPOLI – FROSINONE Martedì 19/12 h.21.00



ABISSO

BERCIGLI – RICCI

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI



45'+ - Giallo anche per Kvernadze che ferma Mario Rui lanciato verso l'area di rigore.



42' - Ammonito Bourabia per trattenuta evidente sulla trequarti



37' - Gol di Simeone, ma l'arbitro va a rivedere l'azione al Var: c'è tocco di mano di Lindstrom nell'azione, rete annullata.