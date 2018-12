Dopo il successo nel 'Derby d'Italia' della Juventus sull'Inter grazie a una rete di Mario Mandzukic, alle 15 il, seconda forza del campionato, ospita il. La formazione di Ancelotti vuole tenere il passo dei bianconeri, ora a 11 lunghezze di vantaggio, e consolidare il secondo posto portandosi a +6 sull'Inter. Dall'altra parte, gli uomini di Moreno Longo, a quota 8 in classifica, proveranno a strappare punti sul difficile campo del San Paolo.Nell'ultimo confronto tra le due squadre al San Paolo, i partenopei si imposero con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Higuain e il gol di Hamsik. Gli uomini di Ancelotti sono imbattuti in campionato in casa da 12 partite (9 vittorie e 3 pareggi), mentre il Frosinone ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte (in gol solo in 2 delle ultime 7). Il Napoli ha la terza miglior difesa del campionato con 14 gol subiti e il secondo miglior attacco (28 gol in 14 partite).