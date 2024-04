Napoli-Frosinone, MOVIOLA LIVE: rigore su Cheddira ok, Rrahmani salta l'Empoli

Redazione CM

10 minuti fa



Napoli e Frosinone si affrontano al Maradona nella 32esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 12.30, dirige l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



NAPOLI – FROSINONE h. 12.30



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Rossi L. - Moro

Quarto ufficiale: Santoro

VAR: Serra

AVAR: Irrati



DIFFIDATI - Nel Napoli sono diffidati Pasquale Mazzocchi, Amir Rrahmani, Sanislav Lobotka e Victor Osimhen. Nel Frosinone sono in diffida Anthony Oyono, Enzo Barrenechea e Matias Soulé.



29' - Rigore per il Frosinone: Cheddira cade in area dopo un contatto con Rrahmani, penalty e ammonizione per il difensore del Napoli. Giallo pesante: era diffidato, salterà il prossimo turno con l'Empoli.