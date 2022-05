Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo. Il club partenopeo prepara i colpi in entrata. Praticamente già ufficializzato dal presidente De Laurentiis Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano. Ecco il secondo colpo in arrivo, si tratta di Mathias Olivera.



Terzino sinistro di proprietà de Getafe, domani sarà a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'accordo è stato trovato sulla base di quello che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto da circa 11 milioni più bonus.