I tifosi del Frosinone rispondono con ironia alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Settimana scorsa il presidente del Napoli aveva dichiarato in un'intervista al New York Times: "Club come il Frosinone non attirano fan, né interessi, né emittenti nel campionato. Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro. Se non possono competere, se finiscono per ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento".



Ieri sera, subito dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan in Coppa Italia, un gruppo di tifosi del Frosinone ha pubblicato questo post su Facebook: "Da adesso c'è una squadra che è fuori dallo Scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una multa".