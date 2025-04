Getty Images

Napoli, furia Conte in estate: "Mi avete promesso Gilmour, non potete lasciarmi con Arthur"

Federico Targetti

2 minuti fa



Non solo il grande braccio di ferro col Chelsea per Romelu Lukaku e con il Manchester United per McTominay: l'estate di Antonio Conte fresco nuovo allenatore del Napoli è stata resa ancora più turbolenta dall'affare Gilmour con il Brighton.



E' quanto hanno ricostruito Sky e poi Tuttosport, spiegando come, mentre il Brighton faticava a chiudere per O'Riley del Celtic di Glasgow, un'idea del Napoli sarebbe stata quella di andare a prendere Arthur che era ai margini della Juventus (poi prestato al Girona a gennaio).



La reazione del tecnico pugliese? Non delle più mansuete e accomodanti: "Mi avete promesso Gilmour, non potete lasciarmi con Arthur" avrebbe tuonato Conte, grande estimatore del playmaker scozzese che alla fine è arrivato a Napoli a titolo definitivo per 14 milioni di euro firmando un contratto fino al 2029.