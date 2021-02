Furia Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha preso bene la sconfitta degli uomini di Gattuso contro l'Atalanta, scontro diretto per l'Europa, e al termine del match ha fatto sentire la voce coi suoi collaboratori più stretti.



TELEFONATA - Come riporta Il Mattino, una telefonata sia al figlio Edoardo, vicepresidente, che a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, per sfogarsi e imporre il silenzio stampa a tempo indeterminato: il che vuol dire sino al termine della stagione. Con un Napoli in crisi di risultati: ko in Europa League contro il Granada, tre volte sconfitto nelle ultime 5 di Serie A.



GATTUSO... - Rabbia DeLa, quindi, ma con Gattuso che non rischia il posto. La fiducia nell'allenatore non è scemata ed è stata ribadita, davanti alla squadra, solo una settimana fa. Avanti con l'ex Milan, quindi, ma De Laurentiis fa sentire la sua voce.