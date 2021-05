Tra i tanti dubbi in casa Napoli che verrà c'è sicuramente la questione legata ai portieri. È ancora da capire Spalletti su chi vorrà puntare, ma presumibilmente una scelta tra Ospina e Meret andrà fatta, con l'alternanza che sembra andare stretta al portiere italiano.



Così l'indiziato principale per la cessione è il colombiano. Il contratto di Ospina scadrà nel 2022. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbe anche prolungarlo, ma non è da escludere una sua partenza.