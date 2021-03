Il prossimo anno in casa Napoli ci potrebbero essere delle partenze importanti. Tanto dipenderà dalla posizione in classifica di questo campionato, dagli introiti che arriveranno a fine stagione e da chi sarà il nuovo allenatore. Chi potrebbe salutare sembra essere David Ospina.



Stando a quanto riporta CalcioNapoli24, l'agente del giocatore è arrivato in queste ore a Napoli, ma a quanto pare non è previsto un incontro con la dirigenza azzurra per parlare di futuro. Questo non vuol dire che la situazione non cambierà. Ospina ha già offerte dalla Turchia e dal Messico, alle quali ora si aggiungono manifestazioni di interesse dall'Italia.