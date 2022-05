Tra i giocatori più determinanti di questo finale di campionato in casa Napoli c'è sicuramente Dries Mertens. Il suo contratto scadrà tra un solo mese e mezzo con il Napoli che avrebbe un'opzione di rinnovo dalla sua, ma alle cifre attuali, ovvero 4,5 milioni.



Il Napoli l'opzione di rinnovo non la eserciterà, è questo ciò che ha detto De Laurentiis lo scorso 26 aprile quando è andato a casa del belga e ha lasciato la situazione in mano al giocatore: faccia lui la prima mossa. Se Mertens dovesse aprire a un ingaggio annuale estremamente ridotto, si andrebbe verso una permanenza. Non filtrano, però, sensazioni troppo positive. Lo riporta Il Mattino.