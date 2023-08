È diventata la trattativa più importante dell'estate per il Napoli quella che porterebbe Gabri Veiga a vestire la maglia azzurra. Un'operazione da 35 milioni complessivi tra parte fissa e bonus che vedeva la sua accelerata cinque giorni fa ma l'ufficialità, prevista nell'ultimo weekend, non c'è stata. Qualche problema burocratico di troppo e il tutto è slittato di ore, di giorni.



DA VIGO - Passi in avanti sembrano essere stati fatti e da Vigo si parla con grande ottimismo. Infatti La Voz de Galicia racconta di Celta e Napoli che hanno l'accordo per il trasferimento del calciatore e che ora l'ultima parola spetta a Gabri Veiga. Il centrocampista classe 2002 questa mattina era presente alla festa del centenario del Celta e al termine dell'evento ha parlato con Luís Campos, consulente sportivo esterno del club, e Juan Carlos Calero, direttore sportivo, prima di lasciare il complesso sportivo del Celta in compagnia di un dipendente del Celta.



COSA MANCA - Continuano i contatti tra l'entourage di Gabri Veiga e il Napoli. Nodi da sciogliere, come le commissioni all'agente del calciatore, Pini Zahavi. Resta ottimismo sull'accordo che presto potrebbe arrivare. De Laurentiis punta a chiudere in fretta e sta modificando qualcosa per mettere a disposizione il calciatore di Rudi Garcia in vista di Napoli-Sassuolo, in programma domenica alle ore 20:45.