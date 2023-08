Ilvince e convince contro il Sassuolo, 2-0 il risultato finale. Buona la seconda per Rudiche ha commentato così il match in conferenza stampa:- "La serata è positiva, l'obiettivo era vincere. Penso che non siamo ancora al meglio anche sul piano fisico. Avevo giocatori da gestire come Kvara, prima gara per Anguissa. Difficile per i giocatori giocare con questo caldo, ma dovrebbe essere l'ultima. Tante cose positive come non aver preso gol, abbiamo gestito. Peccato per il mio pupillo Maxime Lopez che è stato espulso, sembra parli bene l'italiano (ride, ndr). La cosa negativa è che abbiamo preso poco la porta, se non la inquadri non fai gol. Per questo abbiamo segnati solo due e non parlo del rigore. Un po' di sfortuna per Giacomo sul palo all'inizio e tanti tiri fuori dallo specchio".- "Forse il capitano vuole giocare attaccante. Un giocatore importantissimo non solo per la fascia da capitano ma perché sul lato destro fa grandi cose, difende bene e attacca con qualità. Sono contento per lui perché se lo merita".- "Speriamo chiuda presto il mercato".- "Parlo solo dei miei giocatori".- "Ho la fortuna di avere due grandi terzini a sinistra. Mario Rui è stato infortunato durante la preparazione e ha saltato amichevoli e allenamenti, era normale che iniziasse Olivera il campionato. Mario avrà il suo momento perché sono due ottimi giocatori che si somigliano su alcuni punti e sono differenti su altri".- "Lo conosco bene, è cresciuto ancora tanto tra Spagna e Inghilterra. Un giocatore importantissimo, sono contento di riaverlo con me. Adesso può prendersi tante responsabilità sul campo".- "Lasciamo tranquillo Natan. È giovane, arriva dal Brasile, non parla la lingua, ma lo faremo crescere tanto. Un acquisto importante per noi, lo vedo ogni giorno e si sta sciogliendo. Juan Jesus mi sta dando soddisfazioni dietro, poi ho Ostigard e sono contento".- "Questa sera l'ho potuto fare perché eravamo in superiorità numerica. Peccato per Simeone, avrebbe potuto segnare però si abitua a giocare in coppia con Osimhen".- "Gesto da fuoriclasse quello di Osimhen nel lasciare il secondo rigore a Raspadori. Raspa mi piace, offensivamente sa fare tutto. Fa gol, assist, può giocare in tanti posti, difende, aiuta la squadra, corre. A parte la sfortuna sono contento della sua partita. Sbagliare un rigore è successo ai giocatori più importanti della storia del calcio".