Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha concesso un'intervista a Rfi in cui conferma l''addio di Victor Osimhen, attaccante che il Napoli è vicinissimo ad acquistare.



ANDRA' VIA - "Ha disputato una stagione magnifica, è arrivato dallo Charleroi, nel campionato belga, in punta di piedi, e questo sorprende rispetto a ciò che poi ha fatto. Si è abituato rapidamente al campionato francese, ha fatto bene anche in Champions League, e può ancora crescere tanto. La sua media era di un gol a partita, è stato molto importante per la squadra. Parliamo di statistiche alte per chi, come lui, arriva da Charleroi. ​Andrà via? E' richiesto da molti club europei, nel progetto del club conta l'aspetto economico ma anche la mente dei calciatori. Victor vuole vedere cosa accadrà ai massimi livelli e si adatterà alle esigenze del club. Comunque, per quanto è forte, si adatterà a tutti i campionati".