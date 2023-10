Aurelio De Laurentiis scende in campo per cercare di condurre il Napoli fuori dalla crisi. Ormai da giorni il presidente è al fianco di Rudi Garcia durante le sedute di allenamento: ne supervisiona il lavoro, fa da garante al regolare svolgimento delle sessioni. Sotto osservazione anche i calciatori, chiamati a rapporto e motivati da De Laurentiis.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono previsti degli incontri, utili a ridefinire gli obiettivi, tra l'avvertimento e la motivazione. Garcia è a rischio, ma non deve essere in alcun modo sabotato. Il presidente parlerà nuovamente alla squadra, che oggi si ritrova al completo a Castel Volturno dopo la diaspora delle nazionali.