La permanenza di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è sempre più in bilico. Dopo appena quattro mesi dalla firma sul contratto biennale e sole 8 giornate di campionato, l’intenzione del numero 1 del club partenopeo De Laurentiis sembrerebbe quella di voltare pagina. Non solo i risultati, l’allenatore francese è finito sul banco degli imputati soprattutto per i rapporti che appaiono ormai compromessi all’interno dello spogliatoio azzurro, come hanno dimostrato le reazioni scomposte di alcuni giocatori simbolo della squadra Campione d’Italia. La sconfitta con la Fiorentina ha aperto la riflessione in casa del Napoli e ha fatto tornare in auge un vecchio pallino del presidente, Antonio Conte, che però ha declinato la proposta. In secondo piano Igor Tudor, anche lui ancora “a spasso”, alternativa che sale a 4,00. Decisamente più remote le opzioni Flick, a 33,00, e di Marco Giampaolo, Walter Mazzarri e la suggestione Fabio Cannavaro, tutti a quota 50,00.