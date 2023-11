L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra essere giunta al capolinea. Decisiva la sconfitta al Maradona contro l'Empoli, oltre al rendimento altalenante e ad un feeling mai sbocciato con lo spogliatoio. De Laurentiis potrebbe decidere per l'esonero già nelle prossime ore. Secondo gli esperti, in pole a 1,80 per sostituire il tecnico francese c'è Igor Tudor, già allenatore in Italia sulla panchina di Udinese e Hellas Verona. Si gioca a 3, invece, un clamoroso ritorno sulla panchina partenopea di Walter Mazzarri, alla guida degli azzurri dal 2009 al 2013. Offerto a 5 Fabio Cannavaro, reduce dall'esperienza non esaltante al Benevento, mentre è proposta a 9 la permanenza di Rudi Garcia. Più remote le altre ipotesi: Antonio Conte e Christophe Galtier sono rispettivamente in lavagna a 16 e 20, mentre si sale a 55 per Hans Flick e a 66 per Marco Giampaolo, lontano dai campi ormai da ottobre 2022.